Вирусолог Викулов сравнил оспу обезьян с коронавирусом

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Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов сравнил оспу обезьян с коронавирусом.
Вирусолог Викулов сравнил оспу обезьян с коронавирусом
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«COVID-19 — это РНК-содержащий вирус, который достаточно активно мутировал. Вирус оспы обезьян — ДНК-содержащий, он не мутирует. Иммунитет при COVID-19 нестерильный, а при натуральной оспе он стерильный, то есть после вакцинации вирус не выделяется», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, параметры совершенно разные.

Ранее заслуженный врач России, член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый в беседе с «Радио 1» рассказал, что, по данным исследований, вакцина от натуральной оспы на 85% защищает от обезьяньей оспы. По его словам, в России нет оснований для массовой вакцинации жителей от распространяющегося вируса.

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