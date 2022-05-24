Вирусолог Викулов сравнил оспу обезьян с коронавирусом

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов сравнил оспу обезьян с коронавирусом.

«COVID-19 — это РНК-содержащий вирус, который достаточно активно мутировал. Вирус оспы обезьян — ДНК-содержащий, он не мутирует. Иммунитет при COVID-19 нестерильный, а при натуральной оспе он стерильный, то есть после вакцинации вирус не выделяется», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, параметры совершенно разные.

Ранее заслуженный врач России, член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый в беседе с «Радио 1» рассказал, что, по данным исследований, вакцина от натуральной оспы на 85% защищает от обезьяньей оспы. По его словам, в России нет оснований для массовой вакцинации жителей от распространяющегося вируса.