В Оренбургской области выявили 39 случаев коронавируса за сутки
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный штаб.
С начала пандемии в регионе заболели 216 387 жителей. Вылечился за минувшие 24 часа 51 человек, всего — 211 249.
Также стало известно, что в Санкт-Петербурге зарегистрировали 317 случаев COVID-19 за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
Общее число заболевших в городе достигло 1,5 млн. Выздоровели 1,4 млн жителей, в том числе 344 — за последние 24 часа.
Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов сравнил оспу обезьян с коронавирусом.