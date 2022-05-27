В Оренбургской области выявили 39 случаев коронавируса за сутки

В Оренбургской области выявили 39 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 216 387 жителей. Вылечился за минувшие 24 часа 51 человек, всего — 211 249.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге зарегистрировали 317 случаев COVID-19 за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в городе достигло 1,5 млн. Выздоровели 1,4 млн жителей, в том числе 344 — за последние 24 часа.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов сравнил оспу обезьян с коронавирусом.