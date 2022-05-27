В Севастополе зафиксировали 37 случаев COVID-19 за сутки

В Севастополе зафиксировали 37 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Общее число заболевших в городе достигло 84 274.

По данным регионального правительства, вакцинировались 319 411 человек. Оба компонента вакцины получили 306 443 жителя.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 4619 случаев коронавируса, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов сравнил оспу обезьян с коронавирусом.