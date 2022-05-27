В Севастополе зафиксировали 37 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.
Общее число заболевших в городе достигло 84 274.
По данным регионального правительства, вакцинировались 319 411 человек. Оба компонента вакцины получили 306 443 жителя.
В целом в России за минувшие 24 часа выявили 4619 случаев коронавируса, передаёт «ПолитЭксперт».
Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов сравнил оспу обезьян с коронавирусом.