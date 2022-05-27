В Ингушетии прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

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В Ингушетии прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с коронавирусом.
В Ингушетии прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
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  • © Bloomberg Creative

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

«Система здравоохранения готова при необходимости развернуть до 1,1 тыс. коек, также у нас имеется запас лекарственных препаратов на два-три месяца», — заявил премьер-министр региона Владимир Сластёнин.

По данным федерального оперштаба на 26 мая, в Ингушетии с начала апреля 2022 года ежедневно выявляют не более 11 случаев COVID-19.

Также стало известно, что на заседании оперштаба в Омской области принято решение отменить обязательный масочный режим, передаёт gorod55.ru. Он будет носить рекомендательный характер.

Режим повышенной готовности в регионе продлён до 30 июня.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов сравнил оспу обезьян с коронавирусом.

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