В Татарстане зарегистрировали 139 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 139 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 149 579. Выздоровели 144 710 жителей, в том числе 140 за минувшие 24 часа.

Как заявила на пресс-конференции замглавы управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина, доля тяжёлых форм остаётся на небольшом уровне.

Доля омикрона составляет около 95%. Основная часть заболевших переносит заболевание по типу ОРВИ, передаёт inkazan.ru.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов сравнил оспу обезьян с коронавирусом.