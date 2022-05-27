В Удмуртии выявили 35 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 35 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 1867 пациентов, в ковидных центрах — 88 пациентов в состоянии средней тяжести, 18 в тяжёлом.

Общее число заболевших в республике достигло 166 833. Выздоровели 162 374 жителя, в том числе 30 за минувшие 24 часа, передаёт izhlife.ru.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов сравнил оспу обезьян с коронавирусом.