Экономист Беляев оценил идею увеличить размер страховой суммы по вкладам в рублях

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Дарья Ускова
Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова в два раза увеличить страховые гарантии для вкладчиков, хранящих сбережения в рублях.
Экономист Беляев оценил идею увеличить размер страховой суммы по вкладам в рублях
  • РИА Новости

По мнению экономиста, такая инициатива едва ли окажет сильное влияние на положение национальной валюты.

«Однако такая мера, конечно, привлечёт людей для того, чтобы повысить интерес в хранении денег в рублях, а не в иностранной валюте. То есть снизится спрос на иностранную валюту, но нужно сказать, что сейчас он и так не очень велик», — пояснил специалист.

Как отметил Беляев, времена, когда иностранная валюта была выгодным инструментом для сбережения средств населения, уже прошли «безвозвратно».

«В предложении депутата стоит учесть один момент. Если собираются увеличить гарантированные выплаты по сбережениям в банках, ещё и в два раза, то должны обратить внимание и на состояние фонда, которым располагает Агентство по страхованию вкладов. Надо внимательно посмотреть на ресурсную базу, позволит ли она увеличить вдвое выплаты в качестве этих страховых гарантий», — добавил эксперт.

Ранее в Госдуме предложили повысить размер страховой суммы по вкладам в рублях в два раза.

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