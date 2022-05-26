К программе льготного кредитования предприятий Москвы присоединился 21 банк

Короткая ссылка
К программе льготного кредитования промышленных предприятий Москвы присоединился 21 банк.
К программе льготного кредитования предприятий Москвы присоединился 21 банк
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«Благодаря соглашениям с банками столичные промышленники могут получить кредиты на пополнение оборотных средств и реализацию инвестпрограмм по ставке ниже рыночной — не выше 9%», — сказал Ефимов.

Оператором программы выступает столичный Фонд поддержки промышленности и предпринимательства.

Ранее вице-президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Максим Фатеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о перспективах трансформации бизнеса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить