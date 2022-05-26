К программе льготного кредитования предприятий Москвы присоединился 21 банк

К программе льготного кредитования промышленных предприятий Москвы присоединился 21 банк.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«Благодаря соглашениям с банками столичные промышленники могут получить кредиты на пополнение оборотных средств и реализацию инвестпрограмм по ставке ниже рыночной — не выше 9%», — сказал Ефимов.

Оператором программы выступает столичный Фонд поддержки промышленности и предпринимательства.

Ранее вице-президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Максим Фатеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о перспективах трансформации бизнеса.