В Госдуме предложили повысить размер страховой суммы по вкладам в рублях

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил в два раза увеличить страховые гарантии для вкладчиков, хранящих сбережения в рублях. Копия письма на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили повысить размер страховой суммы по вкладам в рублях
  • РИА Новости

В обращении парламентарий отметил, что законодательство гарантирует гражданину в случае наступления страхового случая возврат средств, хранящихся в банке, в размере до 1,4 млн рублей.

Данное предельное возмещение вкладчик имеет право получить независимо от того, какой вклад у него был — рублёвый, валютный или мультивалютный.

«На фоне попыток внешнего санкционного давления на Россию, в том числе на её финансово-кредитные организации, а также в целях повышения привлекательности национальной валюты в качестве инструмента сбережения средств прошу вас оценить целесообразность повышения страховой суммы по вкладам до 2,8 млн рублей в отношении граждан, которые хранят личные средства в банке исключительно в российских рублях», — говорится в тексте обращения.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался об укреплении рубля.

 

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