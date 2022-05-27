В Госдуме предложили повысить размер страховой суммы по вкладам в рублях
- РИА Новости
В обращении парламентарий отметил, что законодательство гарантирует гражданину в случае наступления страхового случая возврат средств, хранящихся в банке, в размере до 1,4 млн рублей.
Данное предельное возмещение вкладчик имеет право получить независимо от того, какой вклад у него был — рублёвый, валютный или мультивалютный.
«На фоне попыток внешнего санкционного давления на Россию, в том числе на её финансово-кредитные организации, а также в целях повышения привлекательности национальной валюты в качестве инструмента сбережения средств прошу вас оценить целесообразность повышения страховой суммы по вкладам до 2,8 млн рублей в отношении граждан, которые хранят личные средства в банке исключительно в российских рублях», — говорится в тексте обращения.
Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался об укреплении рубля.