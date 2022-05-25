Кудрин высказался об укреплении рубля
- РИА Новости
По его словам, нынешнее укрепление российской валюты связано в том числе с отменой бюджетного правила на 2022 год.
«На этот год, 2022-й, бюджетное правило отменено, я разделяю и полностью поддерживаю это решение. Нынешнее укрепление национальной валюты связано в том числе с этим, что вся валюта, которая приходит, она тут же идёт на рынок и выкупается», — цитирует его РИА Новости.
Кудрин добавил, что «даже сейчас Центральный банк последние дни вынужден снижать ограничения на продажу валюты — всё это влияет на курсовую политику страны».
Ранее ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова в беседе с ФАН рассказала о факторах, влияющих на курс рубля.