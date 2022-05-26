Стоматолог Ахтямова дала советы по уходу за зубами детей во время летнего отдыха

Заведующая отделением клиники «СМ-Стоматология», стоматолог Диляра Ахтямова дала советы по уходу за зубами детей во время летнего отдыха.

В беседе с Общественной службой новостей она рекомендовала подготовить аптечку, в состав которой можно включить физраствор и нестероидные противовоспалительные средства.

«Если во время отдыха ребёнок получил травму, из-за которой выпал зуб или случился скол, помещаем выпавший постоянный зуб или его осколки в физраствор, а ещё лучше в молоко и срочно едем в клинику», — сказала Ахтямова.

По её словам, при нахождении за границей нужно сразу обратиться в страховую компанию и посетить предложенную стоматологию.

«И не забывайте об услуге телемедицины — это полноценная консультация врача по телефону», — добавила стоматолог.

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