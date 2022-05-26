В Орловской области продлили ограничительные меры по COVID-19

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В Орловской области продлили ограничительные меры, введённые в связи с распространением COVID-19.
В Орловской области продлили ограничительные меры по COVID-19
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Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Срок реализации комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях введённого режима повышенной готовности, продлён до 30 июня 2022 года включительно», — отмечается в сообщении.

Так, в регионе продолжит действовать масочный режим и требование о соблюдении социальной дистанции.

Тем временем в Санкт-Петербурге за сутки выявили 293 случая COVID-19, передают «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб. Выписаны 398 жителей.

Общее число заболевших в городе превысило 1,52 млн, выздоровевших — 1,49 млн.

Ранее врач-дерматовенеролог, трихолог Ольга Малахова рассказала о возможных последствиях COVID-19.

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