ТАСС: комиссия завершила расследование крушения самолёта Ил-112В в Кубинке

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Комиссия завершила работу по расследованию причин крушения военно-транспортного самолёта Ил-112В в районе подмосковной Кубинки в августе 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Комиссия завершила расследование причин катастрофы Ил-112В, заключение подписано», — заявил собеседник агентства.

По его словам, итоги расследования публиковаться не будут.

17 августа 2021 года возле подмосковного аэродрома Кубинка произошла авария во время тренировочного полёта опытного военно-транспортного самолёта Ил-112В.

На борту находились три члена экипажа. Командир экипажа — Герой России и заслуженный лётчик-испытатель Николай Куимов. Экипаж упавшего в Подмосковье самолёта Ил-112В погиб.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности по факту крушения военно-транспортного самолёта Ил-112В.

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