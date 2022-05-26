ТАСС: комиссия завершила расследование крушения самолёта Ил-112В в Кубинке

Комиссия завершила работу по расследованию причин крушения военно-транспортного самолёта Ил-112В в районе подмосковной Кубинки в августе 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Комиссия завершила расследование причин катастрофы Ил-112В, заключение подписано», — заявил собеседник агентства. По его словам, итоги расследования публиковаться не будут. 17 августа 2021 года возле подмосковного аэродрома Кубинка произошла авария во время тренировочного полёта опытного военно-транспортного самолёта Ил-112В. На борту находились три члена экипажа. Командир экипажа — Герой России и заслуженный лётчик-испытатель Николай Куимов. Экипаж упавшего в Подмосковье самолёта Ил-112В погиб. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности по факту крушения военно-транспортного самолёта Ил-112В.