ТАСС: комиссия завершила расследование крушения самолёта Ил-112В в Кубинке
«Комиссия завершила расследование причин катастрофы Ил-112В, заключение подписано», — заявил собеседник агентства.
По его словам, итоги расследования публиковаться не будут.
17 августа 2021 года возле подмосковного аэродрома Кубинка произошла авария во время тренировочного полёта опытного военно-транспортного самолёта Ил-112В.
На борту находились три члена экипажа. Командир экипажа — Герой России и заслуженный лётчик-испытатель Николай Куимов. Экипаж упавшего в Подмосковье самолёта Ил-112В погиб.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности по факту крушения военно-транспортного самолёта Ил-112В.