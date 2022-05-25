Диетолог Макиша напомнила о вреде регулярного употребления колбасы

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша напомнила о вреде регулярного употребления колбасы.

«Естественно, если мы станем есть колбасу достаточно часто, мы будем перебирать калории. Из-за этих калорий начнёт набираться лишний вес. А лишний вес — это всегда проблемы со здоровьем», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, в таких продуктах содержится, как правило, много соли, избыток которой вреден для сосудов.

«Посмотрите на калорийность колбасы. Если вы видите, что она в пределах 200 ккал, то можно съесть на завтрак 100 г, ничего в этом страшного нет», — посоветовала Макиша.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с Inforeactor дал советы по употреблению ягод.