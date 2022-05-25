Диетолог Макиша напомнила о вреде регулярного употребления колбасы

Короткая ссылка
Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша напомнила о вреде регулярного употребления колбасы.
Диетолог Макиша напомнила о вреде регулярного употребления колбасы

    «Естественно, если мы станем есть колбасу достаточно часто, мы будем перебирать калории. Из-за этих калорий начнёт набираться лишний вес. А лишний вес — это всегда проблемы со здоровьем», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

    По её словам, в таких продуктах содержится, как правило, много соли, избыток которой вреден для сосудов.

    «Посмотрите на калорийность колбасы. Если вы видите, что она в пределах 200 ккал, то можно съесть на завтрак 100 г, ничего в этом страшного нет», — посоветовала Макиша.

    Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с Inforeactor дал советы по употреблению ягод.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Подписывайся на нас в TikTok
    Подписывайся на насв TikTok
    Новости smi2.ru
    Сегодня в СМИ
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить