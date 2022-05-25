Онколог Пылёв высказался о целесообразности посещения солярия

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Врач-онколог, член европейского общества клинических онкологов ESMO, участник Society for Melanoma Research, кандидат медицинских наук Андрей Пылёв высказался о целесообразности посещения солярия.
Онколог Пылёв высказался о целесообразности посещения солярия
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«Солярий — это один из давно доказанных канцерогенных факторов, способных усилить риск развития меланомы и рака кожи», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, солярий не противопоказан смуглым людям, не имеющим родинок, а пациентам со светлым типом кожи и с большим количеством родинок солярий лучше не посещать.

Со своей стороны, врач-дерматолог Екатерина Заика в беседе с Пятым каналом выразила мнение, что любителям солярия желательно раз в полгода проходить обследования, делать маммографию.

Что касается солнечных лучей, то эксперт советует использовать защитные средства.

«При любом контакте с водой, при любом потоотделении, конечно, дублируем SPF. Если мы зашли в воду, а SPF у нас не водостойкий, тогда мы возвращаемся из воды и сразу же наносим средство», — добавила она.

Ранее президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй», член СПЧ при президенте России Ирина Боровова рассказала об основных причинах развития рака.

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