В Ассоциации онкопациентов рассказали об основных причинах развития рака
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«Причины разные. Онкологи на первое место ставят курение, оно имеет колоссальное воздействие на организм», — заявила она в беседе с НСН.
По её словам, ещё одна причина — нездоровый образ жизни.
Также Боровова назвала инфекционные заболевания, экологический фактор, генетическую «поломку».
Ранее главный онколог Минздрава академик РАН Андрей Каприн в беседе с «Парламентской газетой» прокомментировал ситуацию с онкозаболеваемостью в России.