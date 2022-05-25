В Ассоциации онкопациентов рассказали об основных причинах развития рака

Президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй», член СПЧ при президенте России Ирина Боровова рассказала об основных причинах развития рака.

«Причины разные. Онкологи на первое место ставят курение, оно имеет колоссальное воздействие на организм», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, ещё одна причина — нездоровый образ жизни.

Также Боровова назвала инфекционные заболевания, экологический фактор, генетическую «поломку».

Ранее главный онколог Минздрава академик РАН Андрей Каприн в беседе с «Парламентской газетой» прокомментировал ситуацию с онкозаболеваемостью в России.