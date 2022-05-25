В Ассоциации онкопациентов рассказали об основных причинах развития рака

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Президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй», член СПЧ при президенте России Ирина Боровова рассказала об основных причинах развития рака.
В Ассоциации онкопациентов рассказали об основных причинах развития рака
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«Причины разные. Онкологи на первое место ставят курение, оно имеет колоссальное воздействие на организм», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, ещё одна причина — нездоровый образ жизни.

Также Боровова назвала инфекционные заболевания, экологический фактор, генетическую «поломку».

Ранее главный онколог Минздрава академик РАН Андрей Каприн в беседе с «Парламентской газетой» прокомментировал ситуацию с онкозаболеваемостью в России.

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