Эндокринолог Барредо рассказала о влиянии стресса на здоровье

Эндокринолог Алёна Барредо рассказала о влиянии стресса на здоровье.

В беседе с Пятым каналом она заявила, что гормон кортизол «придуман» для кратковременного стресса.

«Но если реакция входит в хроническую, длительную форму, то этот гормон, конечно же, даёт нам негативные влияния на организм», — пояснила эксперт.

Как отметила Барредо, хронический стресс может привести к повышению давления.

«При высоком кортизоле снижается синтез гормона щитовидной железы», — добавила она.

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