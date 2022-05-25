Эндокринолог Барредо рассказала о влиянии стресса на здоровье

Короткая ссылка
Эндокринолог Алёна Барредо рассказала о влиянии стресса на здоровье.
Эндокринолог Барредо рассказала о влиянии стресса на здоровье
  • Gettyimages.ru

В беседе с Пятым каналом она заявила, что гормон кортизол «придуман» для кратковременного стресса.

«Но если реакция входит в хроническую, длительную форму, то этот гормон, конечно же, даёт нам негативные влияния на организм», — пояснила эксперт.

Как отметила Барредо, хронический стресс может привести к повышению давления.

«При высоком кортизоле снижается синтез гормона щитовидной железы», — добавила она.

Ранее президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй», член СПЧ при президенте России Ирина Боровова в беседе с НСН рассказала об основных причинах развития рака.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить