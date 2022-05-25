Эндокринолог Барредо рассказала о влиянии стресса на здоровье
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В беседе с Пятым каналом она заявила, что гормон кортизол «придуман» для кратковременного стресса.
«Но если реакция входит в хроническую, длительную форму, то этот гормон, конечно же, даёт нам негативные влияния на организм», — пояснила эксперт.
Как отметила Барредо, хронический стресс может привести к повышению давления.
«При высоком кортизоле снижается синтез гормона щитовидной железы», — добавила она.
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