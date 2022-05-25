Эндокринолог Трошина рассказала о влиянии COVID-19 на состояние щитовидной железы
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«Клетки щитовидной железы подвергаются процессам деструкции», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, это может привести к нарушению функции щитовидки.
«И на фоне коронавирусной инфекции мы увидели рост количества пациентов с такими воспалениями. Течение болезни имеет несколько фаз», — сообщила врач.
Как уточнила Трошина, сначала были признаки тиреотоксикоза, то есть повышенной функции железы, а потом развивается гипотиреоз, пониженная функция.
Ранее врач-терапевт, эндокринолог, профессор Екатерина Кривцова в беседе с URA.RU прокомментировала ситуацию с заболеваниями щитовидной железы в России.