Эндокринолог Трошина рассказала о влиянии COVID-19 на состояние щитовидной железы

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Директор Института клинической эндокринологии, заместитель директора НМИЦ эндокринологии Минздрава России, член-корреспондент РАН Екатерина Трошина рассказала о влиянии COVID-19 на состояние щитовидной железы.
Эндокринолог Трошина рассказала о влиянии COVID-19 на состояние щитовидной железы
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«Клетки щитовидной железы подвергаются процессам деструкции», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, это может привести к нарушению функции щитовидки.

«И на фоне коронавирусной инфекции мы увидели рост количества пациентов с такими воспалениями. Течение болезни имеет несколько фаз», — сообщила врач.

Как уточнила Трошина, сначала были признаки тиреотоксикоза, то есть повышенной функции железы, а потом развивается гипотиреоз, пониженная функция.

Ранее врач-терапевт, эндокринолог, профессор Екатерина Кривцова в беседе с URA.RU прокомментировала ситуацию с заболеваниями щитовидной железы в России.

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