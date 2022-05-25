Терапевт Сапего высказался о влиянии освещения на качество сна
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«Освещённость, вне всякого сомнения, влияет на качество сна. Лишний свет, то есть своеобразное световое загрязнение, снижает качество сна. Эффект примерно тот же, что бывает при смене часовых поясов или работе в ночную смену», — заявил он в беседе с радио Sputnik.
По словам врача, если регулярно и долго нарушать процесс чередования сна и бодрствования, то это может привести к небольшому, но заметному увеличению риска заболеваний сердца и сосудов.
Вместе с тем, отметил Сапего, некоторым не стоит отказываться от ночного освещения.
«Речь идёт о пожилых людях. Им вредно отказываться от ночного света, который может спасти от падений, перелома шейки бедра или психических расстройств», — пояснил он.
Ранее врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, президент Российского общества сомнологов Михаил Полуэктов в беседе с «Радио 1» рассказал, как бороться с дневной сонливостью.