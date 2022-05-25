Терапевт Сапего высказался о влиянии освещения на качество сна

Короткая ссылка
Врач-терапевт Георгий Сапего высказался о влиянии освещения на качество сна.
Терапевт Сапего высказался о влиянии освещения на качество сна
  • Gettyimages.ru

«Освещённость, вне всякого сомнения, влияет на качество сна. Лишний свет, то есть своеобразное световое загрязнение, снижает качество сна. Эффект примерно тот же, что бывает при смене часовых поясов или работе в ночную смену», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По словам врача, если регулярно и долго нарушать процесс чередования сна и бодрствования, то это может привести к небольшому, но заметному увеличению риска заболеваний сердца и сосудов.

Вместе с тем, отметил Сапего, некоторым не стоит отказываться от ночного освещения.

«Речь идёт о пожилых людях. Им вредно отказываться от ночного света, который может спасти от падений, перелома шейки бедра или психических расстройств», — пояснил он.

Ранее врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, президент Российского общества сомнологов Михаил Полуэктов в беседе с «Радио 1» рассказал, как бороться с дневной сонливостью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить