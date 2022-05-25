Терапевт Сапего высказался о влиянии освещения на качество сна

Врач-терапевт Георгий Сапего высказался о влиянии освещения на качество сна.

«Освещённость, вне всякого сомнения, влияет на качество сна. Лишний свет, то есть своеобразное световое загрязнение, снижает качество сна. Эффект примерно тот же, что бывает при смене часовых поясов или работе в ночную смену», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По словам врача, если регулярно и долго нарушать процесс чередования сна и бодрствования, то это может привести к небольшому, но заметному увеличению риска заболеваний сердца и сосудов.

Вместе с тем, отметил Сапего, некоторым не стоит отказываться от ночного освещения.

«Речь идёт о пожилых людях. Им вредно отказываться от ночного света, который может спасти от падений, перелома шейки бедра или психических расстройств», — пояснил он.

Ранее врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, президент Российского общества сомнологов Михаил Полуэктов в беседе с «Радио 1» рассказал, как бороться с дневной сонливостью.