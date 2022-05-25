В Волгограде диспансеризацию после COVID-19 прошли 47 тысяч человек с начала года

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В Волгограде углублённую диспансеризацию после COVID-19 прошли 47 тыс. человек с начала 2022 года.
В Волгограде диспансеризацию после COVID-19 прошли 47 тысяч человек с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на мэрию.

Диспансеризация включает лабораторное и инструментальное тестирование, а при необходимости медики направляют пациентов на дополнительные обследования.

С помощью передвижной техники врачи могут посещать и жителей отдалённых поселений.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе продолжается работа по открытию отделений реабилитации и закупке соответствующего оборудования, передаёт «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

В 2021 году в округе квалификацию повысили 40 специалистов медреабилитации.

С 2020 года проводится восстановительное лечение тех, кто перенёс коронавирусную инфекцию.

Ранее дерматовенеролог, трихолог Ольга Малахова рассказала о возможных последствиях COVID-19.

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