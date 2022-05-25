Диетолог Студеникина рассказала, кому стоит уменьшить потребление кофе

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Врач-диетолог подмосковного оздоровительного и SPA-центра здоровья Verba Mayr Марина Студеникина посоветовала уменьшить потребление кофе обладателям мутировавших генов.
Диетолог Студеникина рассказала, кому стоит уменьшить потребление кофе
  • Gettyimages.ru

По словам эксперта, кофе полезен людям, у которых правильно работает отвечающий за переработку кофеина ген.

«Но многие из нас в зоне риска, поскольку носят мутацию, снижающую его активность. Определить её поможет эпигенетическое тестирование, которое даёт объективную картину состояния здоровья человека с учётом генетики и образа жизни», — объяснила в беседе «Газета.Ru» Студеникина.

Врач рекомендовала употреблять в сутки не более двух чашек кофе, если мутация передалась от одного из родителей. Если же ген достался от обоих родителей, следует ограничиться одной чашкой в день. 

Ранее в беседе с URA.RU профессор, заслуженный врач России, заведующий кафедрой кардиологии Уральского государственного медицинского университета, действительный член РАЕН, член президиума правления РКО Ян Габинский рассказал о полезных свойствах кофе.

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