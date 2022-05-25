В Удмуртии выявили 35 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 35 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 2179 пациентов, в ковидных стационарах — 107 пациентов в состоянии средней тяжести, 15 в тяжёлом.

Выздоровели за минувшие 24 часа 20 жителей.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге зарегистрировали 326 случаев коронавируса за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Госпитализированы 111 жителей. Вылечились 513 человек.

С начала пандемии в городе заболели 1 527 859 жителей, выздоровели 1 491 050.

Ранее врач-дерматовенеролог, трихолог Ольга Малахова рассказала о возможных последствиях COVID-19.