Диетолог Филиппова перечислила продукты, способные выводить из организма витамины

Эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова перечислила продукты, способные выводить из организма витамины и микроэлементы.

В беседе с Пятым каналом она заявила, что прежде всего это алкоголь, который снижает процессы усвоения и негативно влияет на работу ЖКТ.

Также эксперт назвала кофе: кофеин снижает показатели кальция, железа и других микроэлементов в организме, поэтому главное — знать меру.

«Энергетики так называемые. Они также очень негативно воздействуют на работу ЖКТ, в особенности кишечника и поджелудочной железы», — сказала Филиппова.

По её словам, при чрезмерном и постоянном употреблении сладких газированных напитков могут нарушиться процессы усвоения.

«Конечно, нужно следить не только за тем, какие конкретно продукты присутствуют в рационе, которые могли бы ускоренно выводить витамины из организма, но и за тем, чтобы рацион в принципе был сбалансированным и богатым источниками тех или иных витаминов и микроэлементов для нашего организма», — добавила диетолог.

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