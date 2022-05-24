Диетолог Филиппова перечислила продукты, способные выводить из организма витамины

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Эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова перечислила продукты, способные выводить из организма витамины и микроэлементы.
Диетолог Филиппова перечислила продукты, способные выводить из организма витамины
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  • © Maskot

В беседе с Пятым каналом она заявила, что прежде всего это алкоголь, который снижает процессы усвоения и негативно влияет на работу ЖКТ.

Также эксперт назвала кофе: кофеин снижает показатели кальция, железа и других микроэлементов в организме, поэтому главное — знать меру.

«Энергетики так называемые. Они также очень негативно воздействуют на работу ЖКТ, в особенности кишечника и поджелудочной железы», — сказала Филиппова.

По её словам, при чрезмерном и постоянном употреблении сладких газированных напитков могут нарушиться процессы усвоения.

«Конечно, нужно следить не только за тем, какие конкретно продукты присутствуют в рационе, которые могли бы ускоренно выводить витамины из организма, но и за тем, чтобы рацион в принципе был сбалансированным и богатым источниками тех или иных витаминов и микроэлементов для нашего организма», — добавила диетолог.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал советы по питанию при гастрите.

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