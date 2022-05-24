Диетолог Ковальков дал советы по употреблению ягод

Короткая ссылка
Врач-диетолог Алексей Ковальков дал советы по употреблению ягод.
Диетолог Ковальков дал советы по употреблению ягод
  • Gettyimages.ru
  • © Jon Lovette

«В каждом виде ягод — своё количество углеводов. Принцип такой: за час не должно поступать в организм более десяти граммов углеводов. Смотрите, в каком количестве продукции содержится десять углеводов, то количество и допустимо в течение часа», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его расчётам, общее количество углеводов в сутки, получаемых из ягод, не должно превышать 60 граммов.

Например, за сутки можно съесть 781 грамм земляники или 566 граммов вишни или черешни.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал советы по питанию при гастрите.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить