Диетолог Ковальков дал советы по употреблению ягод

Врач-диетолог Алексей Ковальков дал советы по употреблению ягод.

«В каждом виде ягод — своё количество углеводов. Принцип такой: за час не должно поступать в организм более десяти граммов углеводов. Смотрите, в каком количестве продукции содержится десять углеводов, то количество и допустимо в течение часа», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его расчётам, общее количество углеводов в сутки, получаемых из ягод, не должно превышать 60 граммов.

Например, за сутки можно съесть 781 грамм земляники или 566 граммов вишни или черешни.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал советы по питанию при гастрите.