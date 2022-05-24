В Татарстане рассказали о работе по модернизации первичного медицинского звена
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Об этом сообщает «Реальное время».
Как рассказал замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Ильдус Насыров, на выделенные средства будет построено 65 объектов здравоохранения и капитально отремонтировано ещё 90.
Кроме того, планируется закупить более 1,2 тыс. единиц медоборудования.
Тем временем в Нижегородской области «Поезда здоровья» побывали в 59 населённых пунктах в апреле — мае, передаёт pravda-nn.ru со ссылкой на региональный Минздрав. Медики осмотрели 4880 жителей, провели 10 166 консультаций.
«За полтора месяца 2910 пациентов, обратившихся к специалистам «Поездов здоровья», были направлены на дополнительное обследование, 278 человек — на госпитализацию», — заявил главврач областной больницы имени Семашко Николай Миронов.
Ранее сообщалось, что Подмосковье получит 64 млн рублей на оснащение отделений медицинской реабилитации.