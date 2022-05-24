В Татарстане рассказали о работе по модернизации первичного медицинского звена

В рамках реализации федеральных и республиканских программ в Татарстане на модернизацию первичного медицинского звена направят свыше 7,5 млрд рублей.

Об этом сообщает «Реальное время».

Как рассказал замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Ильдус Насыров, на выделенные средства будет построено 65 объектов здравоохранения и капитально отремонтировано ещё 90.

Кроме того, планируется закупить более 1,2 тыс. единиц медоборудования.

Тем временем в Нижегородской области «Поезда здоровья» побывали в 59 населённых пунктах в апреле — мае, передаёт pravda-nn.ru со ссылкой на региональный Минздрав. Медики осмотрели 4880 жителей, провели 10 166 консультаций.

«За полтора месяца 2910 пациентов, обратившихся к специалистам «Поездов здоровья», были направлены на дополнительное обследование, 278 человек — на госпитализацию», — заявил главврач областной больницы имени Семашко Николай Миронов.

Ранее сообщалось, что Подмосковье получит 64 млн рублей на оснащение отделений медицинской реабилитации.