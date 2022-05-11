Подмосковье получит 64 млн рублей на оснащение отделений медицинской реабилитации

Московская область получит почти 64 млн рублей из федерального бюджета на современное медицинское оборудование.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-центр Мособлдумы.

«Деньги пойдут на оснащение отделений медицинской реабилитации, что позволит оказывать эффективное лечение большему количеству граждан, в том числе амбулаторно и в условиях дневного стационара, бесплатно по полису ОМС», — заявил председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Ранее правительство утвердило распределение средств между субъектами на оснащение региональных медорганизаций современным реабилитационным оборудованием.

НСН сообщала, что в Москве появится гериатрический центр.