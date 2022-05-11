Подмосковье получит 64 млн рублей на оснащение отделений медицинской реабилитации

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Московская область получит почти 64 млн рублей из федерального бюджета на современное медицинское оборудование.
Подмосковье получит 64 млн рублей на оснащение отделений медицинской реабилитации
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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-центр Мособлдумы.

«Деньги пойдут на оснащение отделений медицинской реабилитации, что позволит оказывать эффективное лечение большему количеству граждан, в том числе амбулаторно и в условиях дневного стационара, бесплатно по полису ОМС», — заявил председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Ранее правительство утвердило распределение средств между субъектами на оснащение региональных медорганизаций современным реабилитационным оборудованием.

НСН сообщала, что в Москве появится гериатрический центр.

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