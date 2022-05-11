Подмосковье получит 64 млн рублей на оснащение отделений медицинской реабилитации
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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-центр Мособлдумы.
«Деньги пойдут на оснащение отделений медицинской реабилитации, что позволит оказывать эффективное лечение большему количеству граждан, в том числе амбулаторно и в условиях дневного стационара, бесплатно по полису ОМС», — заявил председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
Ранее правительство утвердило распределение средств между субъектами на оснащение региональных медорганизаций современным реабилитационным оборудованием.
НСН сообщала, что в Москве появится гериатрический центр.