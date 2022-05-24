Политолог Светов прокомментировал проект о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ

Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих российские СМИ.

«Государство, конечно, заинтересовано в том, чтобы защищать себя от недостоверной информации, учитывая тот информационный натиск, который сейчас идёт на граждан России со всех сторон, прежде всего со стороны США и НАТО», — пояснил Светов.

По мнению политолога, до появления данного законопроекта в России уже существовало огромное количество эффективных законодательных мер для противодействия недостоверной информации.

«Я считаю, что с фейками надо бороться и людей, которые их распространяют, надо привлекать к ответственности, но нужно думать и о том, что будет завтра», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ.