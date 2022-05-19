Роскомнадзор выявил более 80 фактов цензуры на интернет-площадках в отношении СМИ
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«82 факта мы на сегодня выявили цензурирования со стороны интернет-площадок, в основном в отношении средств массовой информации. В этом же списке и общественные деятели, организации», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в ведомстве призвали корпорацию Google незамедлительно прекратить ограничения на YouTube против СМИ и ресурсов из России, предупредив о возможных «мерах технологического воздействия».
Роскомнадзор также потребовал от видеохостинга незамедлительно прекратить распространение угроз в адрес россиян.