Роскомнадзор выявил более 80 фактов цензуры на интернет-площадках в отношении СМИ

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил о фиксации 82 фактов цензуры в отношении медиа со стороны интернет-площадок.

«82 факта мы на сегодня выявили цензурирования со стороны интернет-площадок, в основном в отношении средств массовой информации. В этом же списке и общественные деятели, организации», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в ведомстве призвали корпорацию Google незамедлительно прекратить ограничения на YouTube против СМИ и ресурсов из России, предупредив о возможных «мерах технологического воздействия».

Роскомнадзор также потребовал от видеохостинга незамедлительно прекратить распространение угроз в адрес россиян.