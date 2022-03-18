Роскомнадзор потребовал от YouTube прекратить распространение угроз в адрес россиян

Роскомнадзор потребовал от видеохостинга YouTube незамедлительно прекратить распространение угроз в адрес россиян.

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«18 марта Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC незамедлительно прекратить распространение угроз в адрес граждан Российской Федерации на видеохостинге YouTube», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что ранее стало известно, что пользователям видеохостинга YouTube транслируются рекламные ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации Российской Федерации и Республики Белоруссия. Действия администрации YouTube носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью российских граждан.

«Роскомнадзор выступает категорически против подобных рекламных кампаний и требует от Google LLC в максимально короткие сроки прекратить трансляцию антироссийских роликов», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее замглавы комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Антон Горелкин не исключил возможность блокировки YouTube в России в случае невыполнения видеохостингом требований Роскомнадзора.