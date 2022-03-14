Депутат Госдумы Горелкин не исключил возможность блокировки YouTube в России

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Антон Горелкин не исключил возможность блокировки YouTube в России в случае невыполнения видеохостингом требований Роскомнадзора. Об этом сообщило РИА Новости.

Он заявил, что решительность российских властей в вопросе блокировки Instagram является чётким сигналом, что «то же самое в ближайшее время может случиться с YouTube, если видеохостинг продолжит выступать орудием в информационной войне».

Также Горелкин заявил, что у Роскомнадзора есть юридические основания для ограничения доступа к YouTube.

По его словам, в том числе из YouTube не удалён 2501 «материал противозаконной и деструктивной направленности», а также проигнорированы требования Роскомнадзора об удалении 2387 материалов с недостоверной информацией о спецоперации России по защите Донбасса.

Также Горелкин заявил, что со стороны YouTube «практически в постоянном режиме осуществляется цензура в отношении российских пользователей и российских СМИ».

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что срок добровольной уплаты Google штрафа в размере 7,2 млрд рублей истекает 19 марта.

В декабре 2021 года суд наложил на Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещённой информации.