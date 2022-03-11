Хинштейн заявил, что срок добровольной уплаты Google штрафа истекает 19 марта

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что срок добровольной уплаты Google штрафа в размере 7,2 млрд рублей истекает 19 марта.

«Срок добровольной уплаты штрафа истекает 19 марта», — цитирует его Интерфакс.

По словам Хинштейна, информации об обжаловании нет.

Он рассказал, что на сегодняшний день с YouTube не удалено более 2,5 тыс. материалов, несмотря на требование Роскомнадзора.

«Боюсь, что и с Google нам придётся поступать достаточно жёстко», — сказал он.

В декабре 2021 года суд наложил на Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещённой информации.