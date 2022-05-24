Госдума приняла в первом чтении проект о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ
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Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.
19 мая комитет Государственной думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал депутатам принять в первом чтении данный законопроект.
Отмечается, что законопроект также наделяет генпрокурора России и его заместителей полномочиями по признанию недействительными регистрации СМИ, если они распространяют недостоверную информацию.