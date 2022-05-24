Госдума приняла в первом чтении проект о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ

Госдума приняла в первом чтении законопроект о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих российские СМИ.

Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

19 мая комитет Государственной думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал депутатам принять в первом чтении данный законопроект.

Отмечается, что законопроект также наделяет генпрокурора России и его заместителей полномочиями по признанию недействительными регистрации СМИ, если они распространяют недостоверную информацию.