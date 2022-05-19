Комитет Госдумы поддержал проект о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ

Короткая ссылка
Комитет Государственной думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих российские СМИ.
Комитет Госдумы поддержал проект о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что законопроект также наделяет генпрокурора России и его заместителей полномочиями по признанию недействительными регистрации СМИ, если они распространяют недостоверную информацию.

2 марта Европейский союз запретил вещание телеканала RT и работу агентства Sputnik на территории сообщества.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москву таким образом лишают любой возможности донести свою точку зрения на происходящие в мире события.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить