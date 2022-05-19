Комитет Госдумы поддержал проект о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ

Комитет Государственной думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих российские СМИ.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что законопроект также наделяет генпрокурора России и его заместителей полномочиями по признанию недействительными регистрации СМИ, если они распространяют недостоверную информацию.

2 марта Европейский союз запретил вещание телеканала RT и работу агентства Sputnik на территории сообщества.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москву таким образом лишают любой возможности донести свою точку зрения на происходящие в мире события.