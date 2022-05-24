В Приморье зафиксировали 28 случаев COVID-19 за сутки

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В Приморском крае зафиксировали 28 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 19 жителей.
В Приморье зафиксировали 28 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает vostokmedia.com.

С начала пандемии в регионе заболели 174 948 человек, вылечились 172 578.

По данным регионального правительства, за минувшие 24 часа в пункты вакцинации обратился 341 человек. К настоящему времени 1 064 797 приморцев сделали прививку как минимум один раз.

Также стало известно, что в Севастополе за минувшие 24 часа выявили 30 случаев коронавируса, передаёт ИА SevastopolMedia. Госпитализированы 25 жителей.

Общее число заболевших в городе достигло 84 174.

Ранее врач-дерматовенеролог, трихолог Ольга Малахова рассказала о возможных последствиях COVID-19.

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