В Удмуртии зарегистрировали 19 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.
В поликлиниках наблюдаются 2655 пациентов, в ковидных центрах — 104 пациента в состоянии средней тяжести, 19 — в тяжёлом.
Выздоровели за минувшие 24 часа 24 жителя.
Также стало известно, что в Санкт-Петербурге выявили 307 случаев коронавируса за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Вылечились 224 человека.
Ранее врач-дерматовенеролог, трихолог Ольга Малахова рассказала о возможных последствиях COVID-19.