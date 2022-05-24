В Удмуртии зарегистрировали 19 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии зарегистрировали 19 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

В поликлиниках наблюдаются 2655 пациентов, в ковидных центрах — 104 пациента в состоянии средней тяжести, 19 — в тяжёлом.

Выздоровели за минувшие 24 часа 24 жителя.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге выявили 307 случаев коронавируса за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Вылечились 224 человека.

Ранее врач-дерматовенеролог, трихолог Ольга Малахова рассказала о возможных последствиях COVID-19.