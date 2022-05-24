В Иркутской области выявили 62 случая COVID-19 за сутки

В Иркутской области выявили 62 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Больше всего заболевших — в Иркутске (31 человек).

С начала пандемии в регионе заболели 293 490 жителей. Выздоровел 288 931 человек, включая 71 за минувшие 24 часа.

Тем временем, в Ставропольском крае в рамках губернаторского проекта «За здоровье» врачи проводят постковидную диспансеризацию в отдалённых сёлах, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на управление по информполитике регионального правительства. Мобильные бригады работают в разных округах.

«Медики Изобильненской районной больницы побывали в станице Новотроицкой. Бригада врачей в составе терапевта, гинеколога, кардиолога, эндокринолога и онколога осмотрела 115 пациентов, вакцину получили пять жителей станицы», — говорится в сообщении.

Ранее врач-дерматовенеролог, трихолог Ольга Малахова рассказала о возможных последствиях COVID-19.