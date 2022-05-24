В Иркутской области выявили 62 случая COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Иркутской области выявили 62 случая COVID-19 за последние сутки.
В Иркутской области выявили 62 случая COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Sneksy

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Больше всего заболевших — в Иркутске (31 человек).

С начала пандемии в регионе заболели 293 490 жителей. Выздоровел 288 931 человек, включая 71 за минувшие 24 часа.

Тем временем, в Ставропольском крае в рамках губернаторского проекта «За здоровье» врачи проводят постковидную диспансеризацию в отдалённых сёлах, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на управление по информполитике регионального правительства. Мобильные бригады работают в разных округах.

«Медики Изобильненской районной больницы побывали в станице Новотроицкой. Бригада врачей в составе терапевта, гинеколога, кардиолога, эндокринолога и онколога осмотрела 115 пациентов, вакцину получили пять жителей станицы», — говорится в сообщении.

Ранее врач-дерматовенеролог, трихолог Ольга Малахова рассказала о возможных последствиях COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить