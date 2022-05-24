Жители Краснодара рассказали о своих приоритетах в работе

Жители Краснодара в ходе опроса назвали свои основные мотивации в работе.

Согласно результатам исследования, зарплату как главный источник вдохновения, назвали 19% опрошенных.

Как пишет «Кубань 24», 11% респондентов отметили в качестве основной мотивации достижение поставленных целей.

Удовольствие от процесса работы получают 8%, а 4% краснодарцев заявили, что их вдохновляет атмосфера в коллективе.

Ещё 3% участников исследования мотивирует возможность учиться новому, самореализация и любовь к своему делу.

Наряду с этим, в Тверской области рассказали о вакансиях с самой высокой зарплатой. Об этом пишет tverigrad.ru со ссылкой на службу исследований hh.ru.

Самую высокую на сегодняшний день зарплату в регионе предлагают backend-разработчику — от 300 тыс. до 400 тыс. рублей.

В топ также вошли позиции директора мебельного производства (от 300 тыс. рублей до вычета налогов), геодезиста (от 290 тыс. рублей) и другие.

Ранее в Тульской области рассказали о самых востребованных позициях на рынке труда.