В Тульской области рассказали о самых востребованных позициях на рынке труда

Короткая ссылка
Министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов назвал самые востребованные вакансии в регионе.
В Тульской области рассказали о самых востребованных позициях на рынке труда
  • Gettyimages.ru
  • © Portra

Об этом сообщает Тульская служба новостей.

По словам Филиппова, экономика области сегодня нуждается в рабочих профессиях. Так, в числе наиболее востребованных вакансий в Тульской области — токари, каменщики, арматурщики, швеи, водители.

Он также отметил, что в работниках остро нуждается и сельскохозяйственный комплекс.

Министр добавил, что за январь — февраль средний показатель заработной платы в регионе составил 45 770 рублей. 

Ранее, как сообщала НСН, число самозанятых в Москве к 1 апреля 2022 года достигло 971,8 тыс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить