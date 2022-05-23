В Тульской области рассказали о самых востребованных позициях на рынке труда
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Об этом сообщает Тульская служба новостей.
По словам Филиппова, экономика области сегодня нуждается в рабочих профессиях. Так, в числе наиболее востребованных вакансий в Тульской области — токари, каменщики, арматурщики, швеи, водители.
Он также отметил, что в работниках остро нуждается и сельскохозяйственный комплекс.
Министр добавил, что за январь — февраль средний показатель заработной платы в регионе составил 45 770 рублей.
Ранее, как сообщала НСН, число самозанятых в Москве к 1 апреля 2022 года достигло 971,8 тыс.