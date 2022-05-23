В Тульской области рассказали о самых востребованных позициях на рынке труда

Министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов назвал самые востребованные вакансии в регионе.

Об этом сообщает Тульская служба новостей.

По словам Филиппова, экономика области сегодня нуждается в рабочих профессиях. Так, в числе наиболее востребованных вакансий в Тульской области — токари, каменщики, арматурщики, швеи, водители.

Он также отметил, что в работниках остро нуждается и сельскохозяйственный комплекс.

Министр добавил, что за январь — февраль средний показатель заработной платы в регионе составил 45 770 рублей.

Ранее, как сообщала НСН, число самозанятых в Москве к 1 апреля 2022 года достигло 971,8 тыс.