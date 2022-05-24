Врач Круглый: в России нет показаний для массовой вакцинации против оспы обезьян

Заслуженный врач России, член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый рассказал, что, по данным исследований, вакцина от натуральной оспы на 85% защищает от обезьяньей оспы. По его словам, в России нет оснований для того, чтобы массово вакцинировать жителей от распространяющегося вируса.

«Прививка от оспы пожизненная, и те люди, которые получили её, защищены», — сказал он в беседе с «Радио 1».

Специалист напомнил, что научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» ранее зарегистрировал ещё одну вакцину от натуральной оспы.

«Вероятность вспышки обезьяньей оспы крайне мала... Эта болезнь не является высокозаразной. Она с трудом передаётся только при тесном контакте, при половых контактах», — отметил Круглый.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию с заболеваемостью оспой обезьян.