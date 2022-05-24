Врач Круглый: в России нет показаний для массовой вакцинации против оспы обезьян
- Gettyimages.ru
- © Luis Alvarez
«Прививка от оспы пожизненная, и те люди, которые получили её, защищены», — сказал он в беседе с «Радио 1».
Специалист напомнил, что научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» ранее зарегистрировал ещё одну вакцину от натуральной оспы.
«Вероятность вспышки обезьяньей оспы крайне мала... Эта болезнь не является высокозаразной. Она с трудом передаётся только при тесном контакте, при половых контактах», — отметил Круглый.
Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию с заболеваемостью оспой обезьян.