Врач Круглый: в России нет показаний для массовой вакцинации против оспы обезьян

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Заслуженный врач России, член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый рассказал, что, по данным исследований, вакцина от натуральной оспы на 85% защищает от обезьяньей оспы. По его словам, в России нет оснований для того, чтобы массово вакцинировать жителей от распространяющегося вируса.
Врач Круглый: в России нет показаний для массовой вакцинации против оспы обезьян
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

«Прививка от оспы пожизненная, и те люди, которые получили её, защищены», — сказал он в беседе с «Радио 1».

Специалист напомнил, что научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» ранее зарегистрировал ещё одну вакцину от натуральной оспы.

«Вероятность вспышки обезьяньей оспы крайне мала... Эта болезнь не является высокозаразной. Она с трудом передаётся только при тесном контакте, при половых контактах», — отметил Круглый.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию с заболеваемостью оспой обезьян.

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