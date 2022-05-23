Иммунолог Жемчугов прокомментировал ситуацию с заболеваемостью оспой обезьян

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Врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал ситуацию с заболеваемостью оспой обезьян.
Иммунолог Жемчугов прокомментировал ситуацию с заболеваемостью оспой обезьян
  • AP

«Бояться её не надо, но надо быть настороже. У нас в стране действует мощнейшая противочумная система», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, опыт есть, средства есть, а вакцина защищает.

«Она действует и на тех людей, которые родились до 1977 года, когда прекратилась вакцинация от оспы, потому что опасность этого заболевания исчезла», — уточнил Жемчугов.

Со своей стороны, доктор медицинских наук, профессор центра им. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с «Радио 1» отметил, что эпидемиологического распространения такое заболевание не имеет.

«В большинстве случаев оно протекает у человека легче, чем обычная оспа, но может быть похоже на неё», — добавил он.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что в России достаточно реагентов для выявления оспы обезьян.

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