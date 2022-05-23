Роспотребнадзор: в России достаточно реагентов для выявления оспы обезьян
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Как объяснили в ведомстве, обнаружить заболевание в случае его распространения могут с помощью современной тест-системы, разработанной государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Этот тест можно использовать в том числе во внелабораторных условиях.
Ранее сообщалось, что в нескольких зарубежных странах выявлены первые случаи заболевания человека обезьяньей оспой. Они зафиксированы в Канаде, Австралии, Германии, Испании, Швейцарии, Бельгии и Шотландии.