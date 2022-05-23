В Хабаровском крае прокомментировали темпы вакцинации от COVID-19

Короткая ссылка
В Хабаровском крае прокомментировали темпы вакцинации от коронавируса.
В Хабаровском крае прокомментировали темпы вакцинации от COVID-19
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Первым компонентом привились 680 724 жителя, завершили иммунизацию 639 793.

Ревакцинировались 136 398 человек.

Также стало известно, что в Крыму за последние сутки выявили 47 случаев COVID-19, передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на региональный Минздрав.

Общее число заболевших в республике достигло 182 745. Выздоровели 175 536 жителей, в том числе 53 — за минувшие 24 часа.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с RT рассказала, какие анализы необходимо сдать после перенесённой коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить