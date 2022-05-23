В Хабаровском крае прокомментировали темпы вакцинации от COVID-19
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Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Первым компонентом привились 680 724 жителя, завершили иммунизацию 639 793.
Ревакцинировались 136 398 человек.
Также стало известно, что в Крыму за последние сутки выявили 47 случаев COVID-19, передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на региональный Минздрав.
Общее число заболевших в республике достигло 182 745. Выздоровели 175 536 жителей, в том числе 53 — за минувшие 24 часа.
Ранее врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с RT рассказала, какие анализы необходимо сдать после перенесённой коронавирусной инфекции.