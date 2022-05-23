В Якутии ревакцинацию от COVID-19 прошли 162  915 жителей

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В Якутии ревакцинацию от COVID-19 прошли 162  915 жителей, или 66,4% от числа граждан, у которых подошёл срок повторной прививки.
В Якутии ревакцинацию от COVID-19 прошли 162  915 жителей
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Первым компонентом вакцины привиты 626 105 человек, или 87,3% взрослого населения республики.

Также стало известно, что в Новосибирске возобновили диспансеризацию населения, передаёт ОТР. Плановые осмотры в 2022 году должны пройти 850 тыс. жителей.

К настоящему времени это сделали более 120 тыс. человек, выявлено почти 8 тыс. заболеваний.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с RT рассказала, какие анализы необходимо сдать после перенесённой коронавирусной инфекции.

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