В Якутии ревакцинацию от COVID-19 прошли 162 915 жителей
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Первым компонентом вакцины привиты 626 105 человек, или 87,3% взрослого населения республики.
Также стало известно, что в Новосибирске возобновили диспансеризацию населения, передаёт ОТР. Плановые осмотры в 2022 году должны пройти 850 тыс. жителей.
К настоящему времени это сделали более 120 тыс. человек, выявлено почти 8 тыс. заболеваний.
Ранее врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с RT рассказала, какие анализы необходимо сдать после перенесённой коронавирусной инфекции.