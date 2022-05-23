В Удмуртии выявили 21 случай COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 21 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках под наблюдением находятся 2653 пациента, в ковидных центрах — 112 пациентов в состоянии средней тяжести, 19 — в тяжёлом.

Выздоровели за минувшие 24 часа 42 жителя.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге подтвердили 307 случаев коронавируса за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Госпитализированы 65 жителей.

С начала пандемии в городе заболели 1,5 млн человек.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с RT рассказала, какие анализы необходимо сдать после коронавируса.