Отоневролог Морозова назвала возможные причины потери обоняния

Доктор медицинских наук, профессор Светлана Морозова, отоневролог Клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета, рассказала, при каких заболеваниях у человека может исчезнуть обоняние.

Важно помнить, что нарушение обоняния может регистрироваться за четыре-шесть лет до развития классической клинической картины нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера, сказала специалист в беседе с kp.ru.

«Нельзя забывать и об онкологической настороженности. Также нарушения обоняния встречаются при гриппе, при заражении распространёнными возбудителями ОРВИ — риновирусом и вирусом парагриппа. Ну и, конечно же, буквально пандемию аносмии (потери обоняния. — RT) и искажений восприятия запахов мы наблюдаем после прихода новой коронавирусной инфекции», — добавила Морозова.

При подобных нарушениях необходимо обратиться к специалисту и пройти комплексное обследование, уточнила врач.

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