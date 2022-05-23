Диетолог Соломатина назвала лучшее время для завтрака

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, в какое время лучше завтракать.

«Завтрак должен быть обязательно, потому что именно утром у большинства людей запускаются обменные процессы», — сказала она в разговоре с каналом «Москва 24».

Желательно организовать первый приём пищи через 30—40 минут после пробуждения, уточнила Соломатина.

Однако если человек проснулся с сильным чувством голода, можно не ждать положенного времени и позавтракать сразу, отметила диетолог.

Ранее член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала, сколько яиц нужно есть в день для пользы организму.