Диетолог Соломатина назвала лучшее время для завтрака
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«Завтрак должен быть обязательно, потому что именно утром у большинства людей запускаются обменные процессы», — сказала она в разговоре с каналом «Москва 24».
Желательно организовать первый приём пищи через 30—40 минут после пробуждения, уточнила Соломатина.
Однако если человек проснулся с сильным чувством голода, можно не ждать положенного времени и позавтракать сразу, отметила диетолог.
Ранее член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала, сколько яиц нужно есть в день для пользы организму.