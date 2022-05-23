Диетолог Соломатина назвала лучшее время для завтрака

Короткая ссылка
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, в какое время лучше завтракать.
Диетолог Соломатина назвала лучшее время для завтрака
  • Gettyimages.ru

«Завтрак должен быть обязательно, потому что именно утром у большинства людей запускаются обменные процессы», — сказала она в разговоре с каналом «Москва 24».

Желательно организовать первый приём пищи через 30—40 минут после пробуждения, уточнила Соломатина.

Однако если человек проснулся с сильным чувством голода, можно не ждать положенного времени и позавтракать сразу, отметила диетолог.

Ранее член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала, сколько яиц нужно есть в день для пользы организму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить