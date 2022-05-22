Два человека задержаны после повреждения трубопровода в Орске

Полицейские задержали двух жителей Орска после повреждения трубопровода, в результате чего почти 30 тыс. человек остались без холодной воды.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Оренбургской области.

«В ходе разбирательства обстоятельств произошедшего сотрудниками полиции установлены и задержаны злоумышленники. Ими оказались 61-летний и 49-летний местные жители», — говорится в заявлении.

Как стало известно сотрудникам полиции, один из задержанных в поисках металлолома нанял экскаватор, при раскопках водитель повредил систему водоснабжения, что и стало причиной коммунальной аварии.

Ранее сообщалось, что порядка 30 тыс. человек в городе Орске Оренбургской области остались без холодной воды из-за коммунальной аварии, которая произошла в связи с действиями незаконных сбытчиков металла.

Позднее в городе восстановили подачу холодной воды.