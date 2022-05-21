В Орске восстановили подачу холодной воды после аварии

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Специалисты восстановили подачу холодной воды в городе Орске Оренбургской области, где из-за действий незаконных сбытчиков металла произошла авария на сетях холодного водоснабжения.
В Орске восстановили подачу холодной воды после аварии
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Об этом сообщили в компании «РВК-Орск».

«Специалисты «Росводоканал Орск» восстановили повреждённый «охотниками» на металл водовод и возобновили подачу воды жителям микрорайона. После 21:30 (19:30 мск) начата подача ресурса. Некоторое время потребуется для заполнения системы водой и стабилизации давления», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что порядка 30 тыс. человек в городе Орске Оренбургской области остались без холодной воды из-за коммунальной аварии, которая произошла в связи с действиями незаконных сбытчиков металла.

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