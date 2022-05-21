Около 30 тысяч человек в Оренбургской области остались без холодной воды из-за аварии
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минстрой.
«Сегодня в районе посёлка ОЗТП города Орска произошло повреждение системы водоснабжения. Причиной коммунальной аварии стали действия незаконных сбытчиков металла, проводивших раскопки на данной территории», — отметили в ведомстве.
Отмечается, что правоохранительными органами уже установлены лица, причастные к повреждению водопровода, ведутся следственные действия.
«В зону отключения холодного водоснабжения попали 80 многоквартирных домов и 550 частных домовладений, где проживают около 28 тыс. человек, и здание социального центра», — говорится в сообщении.
На месте аварии работают специалисты «РВК-Орск». Устранить аварию планируется до конца 21 мая.
В начале апреля в Саратове более 60 тыс. жителей остались без холодной воды из-за аварии.