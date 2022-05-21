Около 30 тысяч человек в Оренбургской области остались без холодной воды из-за аварии

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Порядка 30 тыс. человек в городе Орске Оренбургской области остались без холодной воды из-за коммунальной аварии, которая произошла в связи с действиями незаконных сбытчиков металла.
Около 30 тысяч человек в Оренбургской области остались без холодной воды из-за аварии
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минстрой.

«Сегодня в районе посёлка ОЗТП города Орска произошло повреждение системы водоснабжения. Причиной коммунальной аварии стали действия незаконных сбытчиков металла, проводивших раскопки на данной территории», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что правоохранительными органами уже установлены лица, причастные к повреждению водопровода, ведутся следственные действия.

«В зону отключения холодного водоснабжения попали 80 многоквартирных домов и 550 частных домовладений, где проживают около 28 тыс. человек, и здание социального центра», — говорится в сообщении.

На месте аварии работают специалисты «РВК-Орск». Устранить аварию планируется до конца 21 мая.

В начале апреля в Саратове более 60 тыс. жителей остались без холодной воды из-за аварии.

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