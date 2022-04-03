В Саратове более 60 тысяч жителей остались без холодной воды из-за аварии
- РИА Новости
«Снижены параметры подачи холодной воды в поселки Солнечный-2, Дубки, Расково, Иволгино, Цветочный, Березки, Русинвест, Зональный», — приводит Интерфакс сообщение.
Как уточняется, ориентировочно до 23:00 воскресенья, 3 апреля, без воды останутся 2413 жилых домов, в которых проживают 64 019 человек.
В январе сообщалось, что авария на магистральном водопроводе в Архангельске нарушила водоснабжение в нескольких районах города.