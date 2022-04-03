В Саратове более 60 тысяч жителей остались без холодной воды из-за аварии

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Коммунальные службы Саратова устраняют повреждение на магистральном водопроводе, оставившее без холодной воды 64 тыс. жителей города. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.
В Саратове более 60 тысяч жителей остались без холодной воды из-за аварии
  • РИА Новости

«Снижены параметры подачи холодной воды в поселки Солнечный-2, Дубки, Расково, Иволгино, Цветочный, Березки, Русинвест, Зональный», — приводит Интерфакс сообщение.

Как уточняется, ориентировочно до 23:00 воскресенья, 3 апреля, без воды останутся 2413 жилых домов, в которых проживают 64 019 человек.

В январе сообщалось, что авария на магистральном водопроводе в Архангельске нарушила водоснабжение в нескольких районах города.

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